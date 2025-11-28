पूर्णगड शाळेला डिजिटल बोर्ड
रत्नागिरी ः पूर्णगड शाळेला माजी विद्यार्थी वासुदेव वाघे यांनी दिलेला डिजिटल बोर्ड.
पूर्णगड शाळेस वाघेंकडून
डिजिटल फलक भेट
पावस, ता. २८ ः रत्नागिरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा पूर्णगड क्र. १ येथे ‘मिशन आपुलकी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शैक्षणिक उठावाला नवे बळ मिळाले आहे. शाळेच्या दर्शनीभागात आकर्षक डिजिटल बोर्डची स्थापना केली असून, हा फलक सामाजिक कार्यकर्ते व शाळेचे माजी विद्यार्थी वासुदेव वाघे यांच्या सौजन्याने वस्तुरूप देणगी म्हणून दिला आहे.
आधुनिक शिक्षणपद्धतीशी शाळेचा परिसर सुसंगत व्हावा तसेच विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाधारित सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. डिजिटल बोर्डामुळे शाळेचा परिसर केवळ सुंदर व आकर्षक झालेला नाही तर शैक्षणिक उपक्रम अधिक प्रभावीपणे सादर करण्यास मदत होणार आहे. ‘मिशन आपुलकी’च्या भावनेतून झालेल्या या देणगीमुळे शाळेच्या विकासाला महत्त्वाचे योगदान मिळाले आहे.
