देवगडात ‘मिळून सारे’तर्फे संविधान दिन
‘मिळून सारे’ समुहातर्फे
देवगडात संविधान दिन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २९ : येथील ‘मिळून सारे’ समुहातर्फे संविधान दिन साजरा झाला. भारतीय संविधान आणि त्यातील मूलतत्वे या अनुषंगाने प्रमुख वक्ते अंकुश कदम यांनी मार्गदर्शन केले. येथील शेठ म. ग. हायस्कूच्या गुरुदक्षिणा सभागृहात हा कार्यक्रम घेण्यात आला.
व्यासपीठावर ‘मिळून सारे’ समुहाचे अध्यक्ष राजेंद्र हिंदळेकर, सचिव संकेत लब्दे, कोषाध्यक्ष के. एस. कदम, शेठ म. ग. हायस्कूलचे मुख्याध्यापक प्रवीण खडपकर, उपनगराध्यक्षा मिताली सावंत, नगरसेविका मनिषा जामसंडेकर, मिलिंद कुबल, विजय जगताप, ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी संतोष कुळकर्णी, दयानंद मांगले, विलास रुमडे, पंचायत समिती कृषी अधिकारी दिगंबर खराडे, अभियंता तांबे, दिलीप कदम, अनिल कोरगावकर आदी उपस्थित होते. यावेळी कदम यांच्यासह मांगले यांचा सत्कार करण्यात आला. कदम यांनी भारतीय संविधान आणि आजची राजकीय, सामाजिक स्थिती या अनुषंगाने विचार व्यक्त केले. संविधानातील तरतुदी, त्याची रचना आणि सामान्यांना मिळालेले अधिकार याचा ऊहापोह केला. यावेळी हिंदळेकर, मांगले यांनी मनोगत व्यक्त केले. संकेत लब्दे यांनी प्रास्ताविक केले. दिलीप कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. विलास रुमडे यांनी आभार मानले.