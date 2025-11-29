शेतकरी कार्यशाळेत १५७ शेतकरी सहभागी
रत्नागिरी ः एकदिवसीय शेतकरी कार्यशाळेत सहभागी शेतकरी.
‘फार्मर कप’साठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
रत्नागिरी, ता. २९ ः जिल्हा परिषद कृषी विभाग, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) आणि पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल (ता. २७) रत्नागिरी तालुकास्तरीय एकदिवसीय शेतकरी कार्यशाळा झाली. या वेळी १५७ शेतकरी सहभागी झाले होते. जिल्हा परिषदेजवळील स्व. शामरावजी पेजे सांस्कृतिक भवनात झालेल्या कार्यशाळेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, कृषी विकास अधिकारी अभिजित गडदे, उपविभागीय कृषी अधिकारी रत्नागिरी फिरोज शेख आदी उपस्थित होते. या कार्यशाळेत पाणी फाउंडेशनच्या प्रशिक्षकांनी ‘सत्यमेव जयते फार्मर कप’ची संकल्पना, स्पर्धेत सहभागी होण्याची पद्धत, शेतकरी गटाची निवड आणि पुढील तीन दिवसीय निवासी प्रशिक्षण याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
