कोचरे येथील मंदिरामध्ये दत्त जयंतीनिमित्त कार्यक्रम
कोचरे येथील मंदिरामध्ये
दत्त जयंतीनिमित्त कार्यक्रम
वेंगुर्ले, ता. २८ ः कोचरे (ता.वेंगुर्ले) येथील दत्त मंदिरात ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान दत्तजयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. ३ डिसेंबरला सकाळी ९.३० वाजता ‘श्रीं’ना श्रीफळ ठेवून गाऱ्हाणे, १० वाजता ‘श्रीं’ना रुद्राभिषेक व समाधी महाराज अभिषेक पूजा, नैवेद्य, आरती, सायंकाळी ६ वाजता प. पू. नामदेव महाराज संगीत विद्यालय (आंदुर्ले, संचालक गुरुवर्य श्रीकृष्ण उफ आनंद मोर्ये व शिष्य) यांचा मृदंगनाद, ४ रोजी सकाळी १० वाजता एकादशी, सालंकृत पूजा, फलाहार नैवेद्य, आरती, दुपारी ३.३० वाजता ग्रामपुरोहित टेंगशे यांचे पुराण, सायंकाळी ४.३० वाजता कीर्तनकार मकरंद बुवा देसाई यांचे कीर्तनं, ७ वाजता दत्तजन्म, त्यानंतर स्नान, ओटी, पाळणा, ’श्रीं’चे मुखदर्शन, सुंठवडा प्रसाद, रात्री ८ वाजता श्रींची पालखी प्रदर्शन, आरती, प्रसाद, ९.३० वाजता स्थानिक मंडळांची भजने, ५ ला सकाळी ९ वाजता श्रींची सालंकृत पूजा, ९.३० वाजता सत्यदत्त पूजा, ११ वाजता नामजप, नैवेद्य, आरती, दुपारी १ वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ४ वाजता स्थानिक मंडळांची भजने होणार आहेत. लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री गुरुदेव दत्त मंदिर न्यास (कोचरे) अध्यक्ष व सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
भोसले स्कूलमध्ये मार्गदर्शन वर्ग
सावंतवाडी, ता. २८ ः यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल, सावंतवाडीतर्फे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (सहावी) देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन वर्ग सुरू करण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देऊन प्रवेश परीक्षेत यश मिळवून देणे हा आहे.
यामध्ये अनुभवी व तज्ज्ञ शिक्षकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने नियमित अध्यापन केले जाणार आहे. अभ्यासक्रमामध्ये गणित, इंग्रजी, सामान्यज्ञान, इंटेलिजन्स यांसोबत ओएमआर प्रॅक्टिस, दैनिक सराव, तसेच आठवड्याला चाचण्यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिगत अडचणींवर लक्ष देत शंका-निरसनही केले जाणार आहे. ही बॅच सोमवार, दि. १ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होत असून नाव नोंदणीसाठी संपर्क साधावा. तसेच खाली दिलेल्या गुगल फॉर्म लिंकचा वापर करावा, असे आवाहन शाळेने केले आहे.
