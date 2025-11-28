-राऊत यांच्या दौऱ्यानंतरही चिपळूणातील सेनेत दुफळी

ठाकरे शिवसेनेतील दुफळी कायम
शिवसैनिक संभ्रमात ; भास्कर जाधव रमेश कदमांबरोबरच
चिपळूण, ता. २८ : चिपळूण पालिकेतील सावळागोंधळ सुरूच असून, ठाकरे शिवसेनेतील नेत्यांमधील दिलजमाई अद्यापही झालेली नाही. माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या चिपळूण दौऱ्यानंतर आमदार भास्कर जाधव यांची नाराजी दूर होईल, अशी अपेक्षा केली जात होती; मात्र त्यावर तोडगा निघालेला नाही. निवडणूक प्रचार अंतिम टप्यात आला असला तरीही आमदार जाधव हे आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. नेत्यांच्या वादात शिवसैनिकाची संभ्रमावस्था कायम आहे.
काही दिवसापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे उमेदवार रमेश कदम आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन रमेश कदम आघाडीचे उमेदवार आहेत आणि मी त्यांचा प्रचार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. दुसरीकडे ठाकरे गटातील २१ उमेदवारांनी माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सांगण्यावरून अर्ज भरले. त्यामुळे भास्कर जाधव विरुद्ध विनायक राऊत हा नेतृत्वाचा वाद पुन्हा एकदा समोर आला. सोमवारी विनायक राऊत चिपळूणमध्ये आल्यानंतर हा वाद मिटवतील, असे सर्वांना वाटले होते. प्रत्यक्षात राऊत यांनी भास्कर जाधव यांची भेट न घेताच ते कार्यकर्त्यांच्या भेटीसाठी गोवळकोटला गेले. तेथे २१ उमेदवारांपैकी १५ जणांनी राऊत यांच्या कार्यकर्ता मेळाव्यास हजेरी लावली तर ६ उमेदवारांनी दांडी मारल्याने गटातटाच्या राजकारणाला खतपाणी मिळाले.
नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार देण्यापूर्वी पक्षाचे नेते भास्कर जाधव यांच्याकडे बैठक झाली. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराने त्यांची भेट घेतली होती. त्यांचे आशीर्वादही घेतले आहेत. तरीही गैरसमज, समन्वयाचा अभाव असेल तर राजू देवळेकर व नगरसेवकपदाचे उमेदवार भास्कर जाधव यांची भेट घेतील.
- विनायक राऊत, माजी खासदार
मी मुंबईत नाही गावात राहतो. त्यामुळे कोकणातील शिवसैनिक माझ्याकडे मदत मागण्यासाठी येतात. याच पार्श्वभूमीवर मी चिपळूणमध्ये काही निर्णय घेतले. ते चुकीचे असतील तर यापुढे निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
- भास्कर जाधव, आमदार शिवसेना
