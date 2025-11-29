नगराध्यक्ष, नगरसेवकांनी समस्यांचा आढावा घ्यावा
नगराध्यक्ष, नगरसेवकांनी समस्यांचा आढावा घ्यावा

राजेश सावंत ः सात वर्षांत लोकप्रतिनिधीचे झाले दुर्लक्ष
रत्नागिरी, ता. २९ : भुयारी गटारे, २४ तास पाणी, खड्डेमुक्त रस्ते, मोकाट गुरांचा प्रश्न, चांगल्या व मोफत आरोग्य सुविधा, अशा अनेक प्रश्नांकडे नगरसेवकांचे दुर्लक्ष झाले आहे. नागरिकांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी नगरसेवकांनी काम केले पाहिजे. निवडून कोणीही येऊ दे, भावी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी या सर्व गोष्टींचा पुन्हा आढावा घेतला पाहिजे, असे आवाहन माजी उपनगराध्यक्ष राजेश सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये माजी आमदार बाळ माने यांच्या विनंतीवरून नगरपालिकेसाठी पाणी योजना मंजूर केली. मात्र सत्ताधाऱ्यांना गेल्या दहा वर्षांत ही योजना पूर्ण करता आली नाही. त्याला कोरोना व अन्य भरपूर कारणे आहेत. पाणी योजनेकरिता वाढीव १६ टक्के रक्कम देऊ नये, असे मत मी नगरसेवक असताना मांडले होते. हायड्रॉलिक सर्वेक्षण, तसेच योजनेची चाचणी झाली नाही तरीही ही योजना पालिकेने ताब्यात घेतली. रत्नागिरीकरांचे अजूनही २४ तास पाण्याचे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही, असे ते म्हणाले.
सावंत म्हणाले, शहराच्या खालच्या भागात पाणी साचते, तेथे कॉंक्रिट रस्त्यांची गरज आधी होती. शहरातील सर्वच रस्ते खड्डेमय झाल्यानंतर, नागरिकांनी ओरड केल्यानंतर कामाला सुरुवात झाली. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी सुशोभीकरण कशाला, असा सवालही सावंतांनी केला.
मारुती मंदिर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणाचा विकास ठप्प झाला आहे. मी शिक्षण सभापती असताना बागांच्या विकासाकरिता विहिरींची तरतूद केली, शिक्षण सभापती असताना सर्व शाळांना भेटी दिल्या. सांस्कृतिक महोत्सव घेतला. उमेश शेट्ये नगराध्यक्ष असताना क्रीडा महोत्सव सुरू केला. परंतु त्यानंतर कधीही हे महोत्सव झाले नाहीत. कचरा व्यवस्थापन योग्य नाही, त्यामुळे कचरा खाण्याकरिता गुरे रस्त्यावर येतात. कचरा दोन वेळा उचलला गेला पाहिजे असे स्पष्ट मत सावंत यांनी व्यक्त केला.

भुयारी गटार रखडले
मिलिंद कीर नगराध्यक्ष असताना २०११ मध्ये शहराचा डीपीआर करण्यात आला. त्यात भुयारी गटार योजना प्रस्तावित होती. या गोष्टीला १५ वर्षे झाली तरीही योजना होऊ शकलेली नाही. याला जबाबदार कोण? ही योजना न झाल्यामुळे रस्ते खड्डेमय झाल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

