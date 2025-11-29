वाणिज्य व्यवस्थापन हे सांघिक कार्य
रत्नागिरी : गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयातर्फे आयोजित आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य परिषदेत बोलताना दीपक गद्रे. डावीकडून डॉ. सीमा कदम, डॉ. मकरंद साखळकर, शिल्पा पटवर्धन, अॅड. विजय साखळकर, सतीश शेवडे.
वाणिज्य व्यवस्थापन हे सांघिक कार्य
दीपक गद्रे ः गोगटे महाविद्यालयातर्फे आंतरराष्ट्रीय परिषद
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ : तुम्ही फक्त पैशांसाठी काम करू नका. जे काम करत आहात, त्यात आनंद मिळवा. वाणिज्य व्यवस्थापन म्हणजे सांघिक कार्य, सांघिक व्यवस्थापन आहे. नितीमत्ता बाळगा, प्रयत्न योग्य असतील तेव्हाच निकाल चांगला मिळतो, आयुष्यात यश मिळते, हे युवा पिढीने लक्षात ठेवावे, असे प्रतिपादन रत्नागिरीतील प्रतिथयश उद्योजक दीपक गद्रे यांनी केले.
गोगटे- जोगळेकर (स्वायत्त) महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विद्याशाखेतर्फे पीएम-उषा अंतर्गत एक दिवसीय बहुविद्याशाखीय ‘वाणिज्य व व्यवस्थापन, लेखाशास्त्र व वित्त, आणि अर्थशास्त्र यांवरील जागतिक संवाद’ या परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. विवा एक्झिक्युटीव्ह ही एकदिवसीय परिषद झाली. मंचावर रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्याध्यक्षा शिल्पा पटवर्धन, उपकार्याध्यक्ष अॅड. विजय साखळकर, कार्यवाह सतीश शेवडे, निमंत्रक व प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, वाणिज्य शाखेच्या उपप्राचार्य डॉ. सीमा कदम उपस्थित होत्या.
याप्रसंगी शिल्पा पटवर्धन म्हणाल्या, पुढचे बघण्याची दृष्टी आहे, तो माणूस मोठा होतो. माझ्यात काय त्रुटी आहे, काय करू शकतो याचा विचार करा. परिषदेमध्ये मलेशिया येथील डॉ. अनबीया खैरील यांनी ऑनलाइन माध्यमातून आणि डॉ. केतन वीरा यांनी कार्यक्रमात बीजभाषण सादर केले.
