कोकण

रमेश वरेकर यांचे निधन

रमेश वरेकर
ओटवणे, ता. २९ ः ओटवणे कापईवाडी येथील रहिवासी रमेश न्हानू वरेकर (वय ५७) यांचे शुक्रवारी (ता. २८) रात्री गोमेकॉमध्ये निधन झाले. महाराष्ट्र यादव चॅरिटी ट्रस्टचे ते माजी जिल्हा उपाध्यक्ष होते. सामाजिक कार्यातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुलगे, मुलगी, सुना, दोन भाऊ, भावजय, पुतणे, नातवंडे, जावई असा परिवार आहे. माजी ग्रामपंचायत सदस्य रंजना वरेकर यांचे ते पती होत.
गंगाबाई म्हैसकर
ओटवणे, ता. २९ ः ओटवणे गावठणवाडी येथील रहिवासी गंगाबाई भिकाजी म्हैसकर (वय ८२) यांचे शुक्रवारी (ता. २८) सायंकाळी ‘गोमेकॉ’मध्ये उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्या मागे मुलगा, तीन मुली, सून, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे. कोलगाव सोसायटीचे सचिव रामा म्हैसकर यांच्या त्या आई होत.

