कोकण
दिव्यांग तपासणी शिबिरात ५० प्रमाणपत्रांचे वाटप
दिव्यांग शिबिरात ५० प्रमाणपत्रांचे वाटप
मंडणगड ः दिव्यांग दिनानिमित्त तालुका आरोग्य विभाग आणि पंचायत समिती विभागातर्फे आयोजित ‘दिव्यांगांच्या द्वारी’ अभियानांतर्गत भिंगळोली ग्रामीण रुग्णालयात शालेय दिव्यांग तपासणी शिबिर झाले. शिबिरासाठी तालुक्यातील एकूण ८७ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी झाली होती. यापैकी ३६ अस्थिव्यंग, ४ नेत्ररुग्ण आणि १० मतिमंद दिव्यांग, अपंग प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चौके, डॉ. अवघडे, डॉ. लोनीस्ते आणि डॉ. कांबळे यांनी तपासणी केली.