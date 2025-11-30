07580
मंदिरांसह कावी कलेचा वारसा जपा
जयेश मेस्त्री ः निगुडेत ‘गोष्ट कावी कलेची’ लघुपटाला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ३० : मंदिरे म्हणजे केवळ दगड, विटा, भिंती, छप्पर नव्हे. मंदिरांची निर्मिती करण्यामागे पूर्वजांनी काही विशिष्ट विचार केला होता. तसेच ‘कावी’ कला म्हणजे केवळ भिंतीवर काढलेली चित्रे नव्हेत. हे सर्व करण्यामागे आपली शैली निर्माण करणे, संस्कृती टिकवणे, या उद्देशाने त्यांनी अत्यंत श्रद्धेने व परिश्रमपूर्वक ही निर्मिती केली. आधुनिकतेच्या धबडग्यात हा वारसा टिकवणे हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे, असे मत शिल्पकार जयेश मेस्त्री यांनी व्यक्त केले.
तळकोकणाचा सांस्कृतिक वारसा असलेल्या परंतु आता विस्मृतीत गेलेल्या ‘कावी’ चित्रकलेचा प्रसार व प्रसिद्धी करण्याच्या दृष्टीने सतीश लळीत यांनी दिग्दर्शित केलेल्या व ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेने निर्मिती केलेल्या ‘गोष्ट कावी कलेची’ या लघुपटाचा प्रीमिअर शो नुकताच निगुडे येथील मंदिरात आयोजित करण्यात आला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून गुढीपूर पिंगुळी (ता. कुडाळ) येथील ‘शिल्पधाम’चे प्रमुख शिल्पकार जयेश मेस्त्री बोलत होते. यावेळी ‘घुंगुरकाठी’चे अध्यक्ष सतीश लळीत, कावी चित्रकार अमोल टिळवे, स्थापत्य विशारद नंदन सावंत, लेखिका, कवयित्री डॉ. सई लळीत, अभ्यासक समीर गोवेकर उपस्थित होते.
या लघुपटाची निर्मिती करण्याच्या संकल्पनेबाबत श्री. लळीत म्हणाले, ‘निगुडे येथील माऊली रवळनाथ पंचायतन मंदिराचे नूतनीकरण करताना मंदिराच्या भिंती व स्तंभांवरील प्राचीन कावी चित्रकलेचा विनाश न होऊ देता ती पुढील पिढ्यांकरिता सुरक्षित राखण्याचे ऐतिहासिक काम ग्रामस्थ व मंदिर समिती पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. मंदिर संवर्धन व जपणूक या बाबतीत संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने निगुडे गावाचा आदर्श घेतला पाहिजे.’
सायंकाळच्या आरतीनंतर रात्री आठला या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. समीर गोवेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर ‘गोष्ट कावी कलेची’ लघुपटाचा सर्व उपस्थितांनी आनंद घेतला. हा लघुपट लवकरच यूट्यूबवर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. प्रमुख मानकरी शांताराम गावडे यांनी सूत्रसंचालन केले. या कार्यक्रमाला श्री देवी माऊली देवस्थान समितीचे अध्यक्ष रवींद्र गावडे, उपाध्यक्ष बापू गावडे, खजिनदार समीर गावडे, देवस्थानचे प्रमुख मानकरी गंगाराम गावडे, पांडुरंग गावडे, मयुरेश गावडे, बाबाजी गावडे, असनिये येथील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते संदीप सावंत उपस्थित होते.
मंदिर कलाकुसरीतून सौंदर्यदृष्टीचे दर्शन
मंदिरांसारख्या वास्तू उभारताना, तेथे कलाकुसर करताना आपल्या पूर्वजांनी अनेक बाबींचा विचार केला होता. स्थानिक उपलब्ध वस्तूंचा वापर, टिकाऊपणा, खर्चात बचत, दीर्घकालीन वापर, तसेच अतिशय उच्च दर्जाची सोंदर्यदृष्टी त्यांच्याकडे होती. जुन्या घालेल्या मंदिरवास्तूंचा जीर्णोद्धार करताना याचा विचार केला जात नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे, असे श्री. मेस्त्री यांनी सांगितले.
