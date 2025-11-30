साडवली-देवरूख शहराचा कायापालट करून दाखवू
देवरूख शहराचा कायापालट
करून दाखवूः नेहा माने
जनसामान्यांना बदल हवा
साडवली, ता. ३०ः देवरूख शहराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा विकास आराखड्याचे काम गेली अनेक वर्षे रखडले आहे. त्यामुळे शहराची अवस्था बिकट झाली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी महाआघाडीच्या हाती सत्ता द्या. रखडलेला शहराचा विकास आराखडा मंजूर करून देवरूखचा कायापालट केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे प्रतिपादन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या नेत्या नेहा रवींद्र माने यांनी केले.
देवरूख नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सौ. माने यांनी महाविकास आघाडीची भूमिका स्पष्ट केली. नगरपंचायत निवडणुकीत जनसामान्यांना बदल हवा आहे. हे प्रचारादरम्यान स्पष्ट दिसत आहे. नगराध्यक्षपदासह सर्व उमेदवारांना देवरूख शहरवासीयांची पहिली पसंती दिसत असल्याने शहरवासीय महाआघाडीच्याच हाती सत्ता देतील, असा आत्मविश्वास सौ. माने यांनी व्यक्त केला.
शहराला स्वतंत्र फिडर नसल्याने सातत्याने खंडित होणारा वीज पुरवठा, जलशुद्धीकरण केंद्राजवळ असलेल्या अस्ताव्यस्त कचऱ्याचे ढीग, यामुळे दूषित पाणी पुरवठा होवून शहरातील नागरिकांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुठभर लोकांचे हित साधणारा करोडो रुपये खर्च करून शहरातील डम्पिंग ग्राऊंड प्रकल्पात झालेला भ्रष्टाचार, नियोजनाअभावी निर्माण झालेली कचऱ्याची समस्या, प्रारूप विकास आराखड्याचे रखडलेले काम, उखडलेले रस्ते आदी विविध समस्यांमुळे देवरूख शहर त्रस्त असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
