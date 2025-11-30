चिपळूण-ठाकरे सेनेच्या नेत्यांच्या फोटोचा गैरवापर
ठाकरे सेनेच्या नेत्यांच्या फोटोचा गैरवापर
निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार ; राष्ट्रवादीकडून विनापरवाना प्रतिमांचा वापर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३० ः नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या प्रतिमांचा परवानगीशिवाय प्रचारासाठी वापर केल्याप्रकरणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. ही तक्रार शनिवारी (ता. २९) लेखी अर्जाद्वारे सादर करण्यात आली. हा अर्ज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानसभा क्षेत्र प्रमुख महादेव उर्फ बाळा कदम, तालुका प्रमुख बळीराम गुजर आणि शहर प्रमुख सचिन उर्फ भैय्या कदम यांच्या स्वाक्षरीसह निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला. त्यांच्यामते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) यांच्या काही उमेदवारांकडून पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, तसेच शिवसेना नेते व सचिव विनायक राऊत यांच्या प्रतिमांचा विनापरवाना प्रचारात वापर केला जात आहे. हा प्रकार खोडसाळ, दिशाभूल करणारा असून निवडणूक आचारसंहितेचे थेट उल्लंघन करणारा आहे.
चिपळूण पालिकेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यात कोणतीही आघाडी किंवा अधिकृत युती नाही. दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असताना शिवसेना नेत्यांचे फोटो वापरून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रकाराची तत्काळ दखल घेऊन संबंधित उमेदवारांवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांना केली आहे.
