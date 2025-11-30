राजापूर-राजापुरात एकाच दिवशी अडीचशे बंधारे
राजापूरः येथे पाणी साठा करण्यासाठी महिलांनी श्रमदानातून बंधारे बांधले आहेत.
राजापुरात एकाच दिवशी अडीचशे बंधारे
लोकसहभागाने पूर्तता; २० लाखाची बचत
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३०ः एप्रिल-मे महिन्यातील संभाव्य पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी वनराई बंधारे बांधण्याच्या उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्यादृष्टीने पंचायत समितीने लोकसहभागातून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ‘एक दिवस बंधाऱ्यासाठी’ या उपक्रमांतर्गंत तालुक्यामध्ये लोकसहभागातून एकाचदिवशी तब्बल अडीचशेहून अधिक बंधारे बांधण्यात आले आहे.
मुबलक प्रमाणात पाऊस पडूनही तालुक्याला दरवर्षी एप्रिलपासून पाणीटंचाईला सामारे जावे लागते. मात्र, यावर्षी उशीरापर्यंत पाऊस लागत होता. लांबणीवर पडलेल्या या पावसामुळे दरवर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी उशीरा पाणीटंचाईची झळ पोहचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेवून पंचायत समितीतर्फे तालुक्यामध्ये गावा-गावांमध्ये वनराई बंधारे बांधण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. गटविकास अधिकारी तुकाराम जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनराई बंधारे बांधण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या उपक्रमामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामस्थ, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, बचत गटातील महिला, विविध स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी आदी सहभागी झाले होते. लोकसहभाग आणि श्रमदानातून बांधण्यात आलेल्या या बंधार्याच्या बांधकामावर खर्च होणार्या सुमारे वीस लाख रूपयांची बचत झाली आहे.
चौकट
दृष्टीक्षेपात राजापूर
१०१ ग्रामपंचायती
लोकसहभागातून एक हजार वनराई बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट
एकाच दिवशी २५० हून अधिक बंधारे बांधून पूर्ण
बंधार्यात पाणीसाठा मुबलक
पाणीटंचाईच्या काळात ठरणार उपयुक्त
