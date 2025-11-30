नियंत्रण सुटल्याने मेढेत डंपर उलटला
नियंत्रण सुटल्याने
मेढेत डंपर उलटला
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. ३० : मेढे येथे खडी वाहतूक करणारा डंपर पलटी झाला. ही घटना आज दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास घडली. यात चालक जखमी झाला असून, डंपरचे मोठे नुकसान झाले आहे. मेढे येथे रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. यासाठी एक डंपर खडी घेऊन येत होता. चालकाचे डंपरवरील नियंत्रण सुटल्याने डंपर रस्त्यावर पलटी झाला. यात चालकाच्या हाताला दुखापत झाली. डंपरमधील खडी रस्त्यावर पसरल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी धाव घेतली. त्यानंतर जेसीबीला पाचारण करून रस्त्यावरील खडी बाजूला करण्यात आली. अपघातात डंपरचे मोठे नुकसान झाले.
