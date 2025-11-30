तळेकर ट्रस्टची समाजसेवा प्रेरणादायी
डॉ. मिलिंद कुलकर्णी ः तळेरेतील शिबिरात ३४ जणांचे रक्तदान
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ३० ः सुनील तळेकर चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे विविध सामाजिक उपक्रम सुरू आहेत. त्यातून प्रेरणा घेऊन कार्यकर्ते निर्माण झाले पाहिजेत. रक्तदानासारखे पुण्यदान नाही. तळेरे गावाला चांगल्या माणसांची देणे आहे. हे सर्व पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे प्रतिपादन डॉ. मिलिंद कुलकर्णी यांनी केले. यावेळी ३४ रक्तदात्यांनी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान केले.
येथील सुनील तळेकर यांच्या २८ व्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग प्रचारक अमित पाल, जिल्हा संघ चालक अरविंद कुडतरकर, तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर, माजी सभापती दिलीप तळेकर, तळेकर वाचनालयाचे अध्यक्ष नारायण वळंजू, उपाध्यक्ष शशांक तळेकर, जिल्हा रक्तपेढीच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भारती ठोंबरे, राजू जठार, अशोक तळेकर, प्रा. हेमंत महाडिक, डॉ. अभिजित कणसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
शिबिराचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन आणि पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले. या रक्तदान शिबिराचे आयोजन सुनील तळेकर चॅरिटेबल ट्रस्ट, सुनील तळेकर सार्वजनिक वाचनालय आणि विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले.
मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे समाजसेवा अधीक्षक सुनील कुंडगीर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्हा रक्तपेढीचे समाजसेवा अधीक्षक नितीन तुरणर, रक्तपेढी तंत्रज्ञ मयुरी शिंदे, रक्तपेढी सहायक ऋतुजा हरमलकर, परिचालक नीतेश पाटील, विजय तिरुखेकर, वाहनचालक गणेश मांजरेकर यांच्यासह वाचनालयाचे सचिव मिनेश तळेकर, प्रवीण वरुणकर, दिनेश मुद्रस, शैलेश सुर्वे, मोहन भोगले, निकेत पावसकर, ग्रंथपाल साक्षी तळेकर, मदतनीस नेत्रा पावसकर आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन स्नेहल तळेकर यांनी केले. आभार मिनेश तळेकर यांनी मानले.
