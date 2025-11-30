खेड-खेड न. प. च्या सभागृहात होणार मतमोजणी
खेड नगर पालिकेच्या सभागृहात होणार मतमोजणी
२० मतदान केंद्रांचा समावेश, १०० हून अधिक कर्मचारी
खेड, ता. ३० : नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १० प्रभागातील २० मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या मतदान केंद्रांवर १०० हून अधिक अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहे. नगरपालिकेच्या सभागृहातच मतमोजणीची प्रक्रिया होणार असून यासाठी नगरप्रशासनाने सुसज्जता ठेवली आहे. याठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी जादा पोलिसांची कुमक तैनात करून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सुधीर सोनावणे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी महादेव रोडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरप्रशासनाने आवश्यक ती तयारी केली आहे. यावेळी १७ जागांऐवजी २० जागांवर उमेदवार रिंगणात आहेत. ३ जागा वाढल्याने मतदान केंद्रेही वाढली आहेत. या निवडणुकीत १३,९९५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये ७,४७५ महिला, तर ६,५०० पुरुष मतदारांचा समावेश आहे. १० प्रभागांमध्ये २०, मतदान केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रभाग क्रमांक १ साठी क्षेत्रपालनगर येथील जिल्हा परिषद शाळा क्र. २ येथे २ मतदान केंद्रे असणार आहेत. प्रभाग क्रमांक २ साठी अलमदिना वेल्फेअर असोसिएशन संस्थेच्या नवीन इमारतीत २ मतदान केंद्रांचा समावेश आहे. प्रभाग क्र. ३ चाही याच इमारतीत समावेश असणार आहे.
