राजापूर ः शिक्षक समायोजनेबाबत झालेल्या बैठकीला उपस्थित आबा आडीवरेकर, सुहास आयरे, भारत कांबळे, उल्हास देसाई, रवींद्र सुर्वे, संजय मांडवकर आदी.
शिक्षक समायोजनेला राजापुरात विरोध
कर्मचारी अतिरिक्त करण्याचे अधिकार संस्थाचालकांचे; हस्तक्षेप खपवून न घेण्याचा बैठकीत निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १ ः शासनाच्या सन २०२४-२५ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक समायोजनेला राजापूर तालुक्यातून विरोध होऊ लागला असून त्या विरोधात मुख्याध्यापक संघटना व संस्था चालक संघटना विरोधात एकवटले आहेत. संचमान्यतेबाबतची कोणतीही माहिती शासनाला न देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त करण्याचे अधिकार संस्थाचालकांचे असून या अधिकारांचा भंग कदापी खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा राजापूर तालुक्यातील माध्यमिक विद्यालय संस्था चालक पदाधिकारी व मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त बैठकीतून देण्यात आला.
या बैठकीमध्ये शिक्षक समायोजनामुळे खेडोपाड्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे अंधकारमय होणाऱ्या भवितव्याचे काय? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. राजापूर तालुक्यातील माध्यमिक विद्यालय संस्थाचालक पदाधिकारी व मुख्याध्यापक यांची नुकतीच संयुक्त बैठक पार पडली असून यावेळी राजापूर तालुका माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष भारत कांबळे, सचिव संजय मांडवकर, संचमान्यता लढा राजापूर तालुका संस्था संचालक संघ राजापूरचे अध्यक्ष उल्हास देसाई, उपाध्यक्ष आबा आडीवरेकर, सचिव सुहास आयरे, रविंद्र सुर्वे, अनिल नाचणेकर यांच्यासहीत बहुतांश मुख्याध्यापक उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शिक्षक व संस्था चालक समन्वय समितीला पाठिंबा देण्याचे निश्चित करताना संचमान्यतेबाबतची कोणतीही माहिती शासनाला न देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
ग्रामीण भागातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून तत्कालीन शासनाने माध्यमिक शाळांना मंजूरी दिली. ग्रामस्थांनी त्याला पाठबळ देताना शाळा उभारणीसाठी विनामोबदला जमिनी दिल्या. याकडे सभेमध्ये शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे जिल्हे अति डोंगराळ विभागात येत असून नव्या संचमान्यतेमधून हे जिल्हे वगळण्यात यावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शिक्षक व संस्था चालक समन्वय समितीच्यावतीने याबाबतच्या नव्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली असून त्यांच्या या निर्णयाला बैठकीद्वारे तालुक्यातून पाठिंबा देण्यात आला. सन २०२४-२५ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांची माहीती ५ डिसेंबरपर्यंत देण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, कोणत्याही शाळांनी अशी माहिती न देण्याचा यावेळी निश्चित करण्यात आले. त्याचवेळी, याबाबतची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी उद्या (ता.२) रोजी ओणी येथे दुपारी ३ वा. बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वय समितीचे अध्यक्ष जी.एम. सामंत उपस्थित राहणार असून तालुक्यातील संस्थाचालक, मुख्याध्यापक यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.