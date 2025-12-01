भारतीय संविधान म्हणजे भारतीय जीवनाचा धर्मग्रंथ
मंडणगड, ता. १ ः भारतीय संविधान हे केवळ एक पुस्तक नसून ते आपले अधिकार आहेत. संविधान म्हणजे भारतीय जीवनाचा धर्मग्रंथ आहे, असे प्रतिपादन ॲड. दयानंद कांबळे यांनी केले. मुंडे महाविद्यालयात शाहू-फुले-आंबेडकर सप्ताहानिमित्त भारतीय संविधान या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते.
महाविद्यालयातील गुणवत्ता हमी कक्ष, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), आजीवन शिक्षण व विस्तार आणि सांस्कृतिक विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला संस्थेचे संचालक आदेश मर्चंडे होते तसेच प्रभारी प्राचार्य डॉ. वाल्मीक परहर, डॉ. अशोक साळुंखे, डॉ. मुकेश कदम, प्रा. हनुमंत सुतार, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रा. संदीप निर्वाण, डॉ. महेश कुलकर्णी, डॉ. सुरज बुलाखे, डॉ. संगीता घाडगे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी ॲड. कांबळे म्हणाले, संविधानापूर्वी भारतीय समाज अंधश्रद्धा आणि जातीव्यवस्थेने पोखरला होता. स्त्रिया तसेच अस्पृश्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय होती. शिक्षण, बोलणे, सन्मान यांचेही अधिकार नव्हते. या विकृत सामाजिक वास्तवाचा अभ्यास करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेची निर्मिती केली आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला स्वातंत्र्ये बहाल केली. कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही याची काळजी संविधानाने घेतली असून, त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. विद्यार्थी, विशेषतः विद्यार्थिनींनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच आदेश मर्चंडे म्हणाले, भारतीय घटना ही केवळ माणसांचीच नव्हे तर मुक्या प्राण्यांच्याही जीवांचे रक्षण करणारी घटना आहे. कार्यक्रमास शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. डॉ. संगीता घाडगे यांनी सूत्रसंचालन तर डॉ. मुकेश कदम यांनी आभार मानले.
