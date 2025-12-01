‘कलाभारती’मुळे सांस्कृतिक चळवळीला बळ ः देवधर
देवगड, ता. १ : तालुक्यातील वाडा येथील अ. कृ. केळकर हायस्कूलमध्ये ‘कलाभारती.. स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स’ या उपक्रमाचा प्रारंभ भगीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. प्रसाद देवधर आणि अनिता आगाशे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर सांस्कृतिक चळवळ उभी राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास डॉ. देवधर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी शाळा समिती अध्यक्ष हर्षद जोशी, स्थानीय समिती अध्यक्ष शांताराम पुजारे, स्थानीय समिती कोषाध्यक्ष सतीश रुमडे, स्थानीय समिती सदस्य विश्वजित सातवळेकर, विनायक नेने, रामकृष्ण परब, मुख्याध्यापिका स्मिता तेली, अरुण सोमण, उल्का जोशी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सांस्कृतिक तसेच सांगीतिक चळवळीत सहभागी होता यावे, यासाठी हर्षद जोशी यांच्या प्रयत्नातून आणि संकल्पनेतून ‘कलाभारती.. स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स’ या कलादालनाचे उद्घाटन झाले. भगीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून विविध संगीत साहित्य प्रशालेला देणगी स्वरुपात देण्यात आले. यामध्ये ढोलक, पखवाज, कीबोर्ड, साईड रिदम किट, क्लॅप बॉक्स, डफ आदी साहित्याचा समावेश आहे. श्री. जोशी यांनी आपल्या प्रास्ताविकात डॉ. देवधर यांच्यासह प्रतिष्ठानचे आभार मानत ही सांगीतिक चळवळ अधिक जोमाने उभी राहण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू, असे सांगितले. यावेळी त्यांनी रचलेल्या व संगीतबद्ध केलेल्या गीताचे सादरीकरण विद्यार्थ्यांनी उपस्थित मान्यवरांसमोर केले. डॉ. देवधर यांनी, उपक्रमाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवून आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्वासित केले. उपक्रमासाठी श्री. जोशी, श्री. नेने, श्री. सातवळेकर, श्री. रुमडे तसेच शाळा समितीचे सर्व सदस्य, स्थानीय समिती पदाधिकारी तसेच शिक्षक नीलेश तिर्लोटकर, भूषण दातार आदींनी मेहनत घेतली. यावेळी सौरभ वेलणकर, दुर्वास गुरव, मानसी फडके, अभिनव जोशी, मृणाल जोशी, मंदार केळकर, श्रीनिवास मराठे उपस्थित होते.
