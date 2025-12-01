देवगड प्रशालेत विद्यार्थ्यांची ''ग्लोबल''मार्फत नेत्र चिकित्सा
07797
देवगड प्रशालेत विद्यार्थ्यांची
‘ग्लोबल’तर्फे नेत्र चिकित्सा
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १ : येथील शेठ म. ग. हायस्कूल आणि पिंगुळी येथील ग्लोबल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शाळेतील पाचवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन शाळेत करण्यात आले होते. येथील दीक्षित फाउंडेशनने हे शिबिर पुरस्कृत केले होते.
मोबाईलच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या समस्या वाढत आहेत. याचे गांभीर्य ओळखून दीक्षित फाउंडेशनचे अध्यक्ष निरंजन दीक्षित यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते. यावेळी मंचावर श्री. दीक्षित यांच्यासह ग्लोबल फाउंडेशनचे व्यवस्थापक प्रसाद परब, त्यांचे सहकारी, मुख्याध्यापक प्रवीण खडपकर आदी उपस्थित होते. दीपप्रज्वलन आणि शिवाजी महाराजांना पुष्पहार अर्पण करून शिबिराचे दीक्षित यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी दीक्षित फाउंडेशनमार्फत विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या किल्ले बनवा स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण झाले. प्रास्ताविकामध्ये मुख्याध्यापक खडपकर यांनी शाळेच्या उपक्रमांसाठी दीक्षित यांचे मिळत असलेले मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य याबद्दल शाळा आणि संस्थेच्यावतीने त्यांचे आभार मानले. या शिबिराचा शाळेतील सुमारे ६६३ विद्यार्थ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला.
