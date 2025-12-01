राजापुरात महाविकास आघाडीची प्रचार फेरी
राजापूर ः प्रचारफेरीमध्ये सहभागी झालेले महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि उमेदवार.
राजापुरात आघाडीची प्रचार फेरी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १ ः राजापूर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी आज महाविकास आघाडीतर्फे राजापूर जवाहरचौक ते बाजारपेठ ते पुन्हा राजापूर जवाहर चौक अशी प्रचार फेरी काढण्यात आली. या फेरीमध्ये महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांसह नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार हुस्नबानू खलिफे आणि सर्व नगरसेवकपदाचे उमेदवार सहभागी झाले होते.
महाविकास आघाडीतर्फे नगराध्यक्षपदासाठी खलिफे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी होत असलेल्या लढतींसाठी महाविकास आघाडीतर्फे उमेदवार रिंगणात उतरवण्यात आले आहेत. आज महाविकास आघाडीतर्फे शहरामध्ये प्रचारफेरी काढण्यात आली. जवाहरचौक-बाजारपेठ-जवाहरचौक अशा काढण्यात आलेल्या फेरीमध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसमवेत शिवसेनेचे माजी आमदार गणपतराव कदम, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष जितेंद्र खामकर, शहराध्यक्ष आजीम जैतापकर, शिवसेनेचे (उबाठा) जिल्हा संपर्कप्रमुख रवींद्र डोळस, तालुकाप्रमुख कमलाकर कदम आदी सहभागी झाले होते.
