मालवणात कडक पोलिस बंदोबस्त
यंत्रणा सज्ज ः मतदान केंद्रांवर दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १ : मालवण पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उद्या (ता. २) सकाळी मतदान प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक व पोलिस यंत्रणा सज्ज झाली आहे. शहरातील सर्व २० मतदान केंद्रांवर प्रत्येकी दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. मतदान केंद्राच्या परिसरात कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.
शहरात आठ अधिकारी आणि चार गस्ती केंद्र नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रत्येक १०० मीटरवर एक पोलिस कर्मचारी तैनात ठेवण्यात येणार आहेत. यासाठी ८० पोलिस कर्मचारी, ५० होमगार्ड, सहा वाहने, एसआरपी गट १६ च्या दोन प्लाटून मालवण शहरात तैनात ठेवण्यात आले आहेत, तर ३० कर्मचारी राखीव गटात ठेवण्यात आले आहेत. मालवण शहरात शांततेत आणि उत्साहात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त सज्ज करण्यात आला आहे.
मतमोजणी नगरपालिका सभागृहात दोन तासांत पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर व्यवस्था करण्यात आली आहे. पहिल्या दोन राउंडमध्ये शहरातील पाच प्रभागांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. उर्वरित दोन राउंडमध्ये शहरातील सर्व मतमोजणी पूर्ण होणार आहे. मतमोजणीवेळी शिंदे शिवसेनेसाठी त्यांच्या कार्यालयाच्या परिसरात थांबण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ठाकरे शिवसेनेसाठी बांगीवाडा परिसरातील युनियन बँक परिसरात तर भाजपसाठी फोवकांडा पिंपळ परिसरात थांबण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून वैभववाडी तहसीलदार सूर्यकांत पाटील, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून पालिका मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात काम पाहत आहेत. शहरातील पोलिस बंदोबस्त पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तैनात करण्यात आला आहे.
