यांत्रिकी युगातही बैलांद्वारे म्हापणात मळणीची धांदल
07942
यांत्रिकी युगातही बैलांद्वारे
म्हापणात मळणीची धांदल
म्हापण, ता. २ ः म्हापण परिसरात भात कापणीची कामे पूर्ण झाली असून आता शेतकरी पिक मळणीच्या कामांत व्यस्त झाला आहे. सध्याच्या आधुनिक युगात पारंपरिक पद्धतीने बैलांच्या मदतीने होणारी मळणी आता इतिहासजमा होत आहे. मात्र, म्हापण परिसर त्याला अपवाद ठरला असून बैलांद्वारे होणारी भात पिकांची मिळणी लक्षवेधी ठरत आहे.
या पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या मळणीची कामे आता यांत्रिकीकरणाने होऊ लागली आहेत; मात्र तुरळक ठिकाणी अजूनही ग्रामीण भागातील शेतकरी बैलांच्या सहाय्याने मळणीच्या कामात व्यस्त आहेत. यावर्षी अवकाळी पावसामुळे कापणीची कामे उशिरापर्यंत चालू होती. पारंपरिक पद्धतीने बैलांचा वापर करून मळणीच्या कामात गुंतले आहेत. म्हापण-कोचरे या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात भातशेती केली जाते. तेथे अजूनही पारंपरिक पद्धतीने बैलजोडीच्या सहाय्याने मळणीचे काम केले जाते. मळणीची कामे पूर्ण करून शेतकरी वायंगणी शेतीकडे वळतात. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये सध्या शेतकरी आपल्या बैलांच्या मदतीने मळणीचे कामे करत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. काही ठिकाणी दोन बैल, तर काही शेतकरी चार बैलांच्या साहाय्याने मळणीची कामे पूर्ण करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.