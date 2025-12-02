संजय सुर्वे यांना कोकण रत्न पुरस्कार जाहीर
संजय सुर्वे
संजय सुर्वे यांना कोकणरत्न पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २ : स्वतंत्र कोकण राज्य अभियानतर्फे यंदाचा कोकणरत्न पुरस्कार कुंभारखाणी बुद्रुक (ता. संगमेश्वर) येथील संजय सुर्वे यांना जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार वितरण १३ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानाजवळील सभागृहात होणार आहे. या वेळी स्वतंत्र कोकण राज्य अभियानाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय कोकरे हे उपस्थित राहणार आहेत.
संजय सुर्वे उर्फ धनाशेठ हे गेली पंचवीस वर्षे सुर्वे लाडूवाले या नावाने आपला व्यवसाय करत आहेत. आपल्या व्यवसायाची सुरुवात कुंभारखाणी बुद्रुक या छोट्याशा गावात केल्यानंतर ते चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे या ठिकाणी पत्नी स्मिता, भावजय अर्चना यांच्या समवेत नियमित तसेच हंगामनिहाय अनेक कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. आपल्या उद्योगातून मिळणाऱ्या नफ्यातील काही अंश ते सामाजिक बांधिलकी म्हणून मंदिरे, सार्वजनिक उत्सव, अनाथाश्रम, गरीब, होतकरू विद्यार्थी यांच्यासाठी गाजावाजा न करता देत असतात. त्यांच्या या सामाजिक कार्याची नोंद घेऊन त्यांची कोकणरत्न पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.
