08050
वेंगुर्ले ः प्रभाग पाचमध्ये मंगळवारी कुबलवाडा येथे दिव्यांग व्यक्तींनी मतदान केले.
08056
वेंगुर्ले ः येथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी नागरिकांनी केलेली गर्दी.
वेंगुर्ले पालिकेसाठी दुपारपर्यंत शांततेत मतदान
प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त; ज्येष्ठांसह दिव्यांगांचेही उत्स्फूर्तपणे मतदान
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २ ः येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज झालेल्या मतदान प्रक्रियेत दुपारी दीड वाजेपर्यंत ४१.९७ टक्के एवढे मतदान झाले. सकाळपासून दुपारपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया शांततेत सुरू होती.
आज सकाळी साडेसातला मतदान प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. शहरातील शाळा क्रमांक २ आणि भटवाडी शाळा क्रमांक १ या मतदान केंद्रांवर मतदारांची गर्दी दिसून आली. सकाळी साडेसात ते दुपारी साडेअकरापर्यंत २५.२ टक्के, तर दीड वाजेपर्यंत ४१.९७ टक्के मतदान झाले. यात २०७१ पुरुष तर २१७४ स्त्री मिळून एकूण ४२४५ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजाविला. यात सामान्य मतदारांसोबतच ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींनीही उत्स्फूर्तपणे मतदान केले. दरम्यान, पालकमंत्री नीतेश राणे, भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी भाजपच्या येथील मतदान बूथवर भेटी देत आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, तालुकाध्यक्ष पपू परब यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. पोलिस प्रशासनातर्फे उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्वेता खाडे यांनी शहरातील मतदान केंद्रांवर भेटी देऊन मतदान प्रक्रियेचा आढावा घेतला. यावेळी वेंगुर्ले पोलिस निरीक्षक निसर्ग ओतारी उपस्थित होते.
