रत्नागिरी-मॅपिंग शो आजपासून सुरू
रत्नागिरी ः थिबापॅलेस येथील थ्रीडी मल्टीमीडिया शोमुळे दिसणारे मनोहारी दृश्य.
थिबापॅलेसमधील थ्रीडी मल्टीमीडिया
मॅपिंग शो आजपासून सुरू
रत्नागिरी, ता. २ : थिबापॅलेस येथील थ्रीडी मल्टीमीडिया मॅपिंग शो उद्या (ता. ३) डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. सायंकाळी साडेसातला हा शो सुरू होणार आहे, असे पालिकेने कळवले आहे. या शोद्वारे राष्ट्रीय पुरुषांची गाथा आणि महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास दाखवला जाणार आहे. त्यासाठी २५ कोटीचा निधी मिळाला होता. ऐतिहासिक थिबा पॅलेसला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवीन ओळख देणे आणि पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या संकल्पनेतून थिबा राजवाडा येथे थ्रीडी मल्टीमीडिया शो कार्यान्वित झाला. त्यामुळे या थिबा पॅलेसला भेट देणाऱ्या पर्यटकांमध्ये आणखी वाढ झाली. राज्यातील हा पहिला थ्रीडी मल्टीमीडिया शो असल्याचे पालकमंत्र्यांनी प्रत्येक वेळी सांगून पर्यटक थिबा राजवाड्याकडे वळवण्यास हातभार लावला. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर जून महिन्यापासून हा शो बंद होता. मार्च ते मे महिन्यापर्यंत सुमारे दहा हजार पर्यटकांनी या शोचा आनंद घेतला.
