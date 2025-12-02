खेड पालिका निवडणुकीसाठी ६२ टक्के मतदान
खेड पालिका निवडणुकीसाठी ६२ टक्के मतदान
खेड, ता. २ : खेड पालिकेच्या १० प्रभागातील निवडणुकीसाठीच्या २० जागांसाठी मतदान प्रक्रिया शांततेत झाली. सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानामध्ये सुमारे ६२ टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज आहे.
सकाळी ७.३० ते ९.३० या सत्रात झालेल्या मतदान ११.४९ टक्के इतके होते तर ११.३० वा. २८.०१ टक्के तर दुपारनंतर १.३० नंतर मतदानाची टक्केवारी वाढल्याने ४१.३४ इतकी झाली होती. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ५२.५० टक्के मतदान झाले होते. ५.३० वा. मतदानाची ६२ टक्केवारी वाढलेली दिसून आली आहे.
त्यामुळे मतदारराजाने नेमका कौल कोणाला दिला आहे, हे २१ डिसेंबरला कळणार आहे. या निवडणुकीत शिवसेना - भाजप युती, महाविकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात तिरंगी लढत झाली. या लढतीत बाजी मारून नगर परिषदेची ‘सुभेदारी’ कोणाला मिळते, याकडेच साऱ्यांच्या नजरा आता निकालाकडे लागल्या आहेत.
