हॉटेल व्यवस्थापन विकासात्मक दिशा
विशिजोत सुरी ः पिंगुळीत ‘पूर्णब्रह्म पर्व ५’चे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २ ः हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात करियर करताना विद्यार्थ्यांनी स्वतःला घडवायचे आहे. हॉटेल व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांसाठी एक विकासात्मक दिशा आहे, असे प्रतिपादन सेलेब्रिटी शेफ विशिजोत सुरी यांनी ‘पूर्णब्रह्म पर्व पाचवे’च्या उद्घाटनप्रसंगी आज केले. या पर्वासाठी महाराष्ट्र व गोवा राज्यांतील १७ कॉलेज सहभागी झाली आहेत.
चिकित्सक समुहाच्या पाटकर वर्दे कॉलेज, सॅटेलाइट सेंटर पिंगुळी कुडाळतर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘पूर्णब्रह्म पर्व पाचवे’चे आयोजन २ ते ५ डिसेंबर दरम्यान सॅटेलाइट सेंटर पिंगुळी येथे केले आहे. आंतरराज्यस्तरीय हॉटेल व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांसाठी हॉटेल क्षेत्रात नावलौकिक प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने विविध स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. सुरी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. चिकित्सक समुहाचे पाटकर वर्दे कॉलेज हॉस्पिटॅलिटी विभागाचे मुख्य शेफ अमोल राऊळ, सॅटेलाइट सेंटरचे समन्वयक नोयेल फर्नांडीस, अमित गावडे, गोवा, सातारा, कोल्हापूर, चिपळूण, रत्नागिरी, लांजा आणि सिंधदुर्गचे हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेजचे विद्यार्थी आणि प्रशिक्षक उपस्थित होते.
शेफ सुरी यांनी हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात करियर करताना स्वतःला कसे घडवायचे, याच्यावर मार्गदर्शन केले. केक डेकोरेशन, मॉकटेल मेकिंग, नॅपकिन फोल्ड, मास्टर शेफ, टॉवेल आर्ट, गेस द इंग्रीडिएंट, फूड फोटोग्राफी अशा विविध स्पर्धांना सुरुवात केली. परीक्षक म्हणून सुरी, नामा रेस्टॉरंटचे शेफ भूषण दुगाडे, ‘आर्किला बाय ताज’चे रेस्टॉरंट व्यवस्थापक विवेक, आराध्या हॉटेलचे व्यवस्थापक गणपत सावंत, प्रा. संजय कोकरे, बारमन कुणाल मयेकर उपस्थित होते.
आज, उद्या विविध स्पर्धा
उद्या (ता. ३) डेसर्ट मेकिंग, वाइन बॉटल सजावट, इंटरनॅशनल स्ट्रीट फूड मेकिंग, क्विझ, टेस्टी ट्रेक, फ्लेमलेस कुकिंग, रील मेकिंग या स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. तसेच अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुरुवारी (ता. ४) रांगोळी स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, फ्लेमलेस कुकिंग, स्पोर्ट रिले, रील मेकिंग, एकपात्री अभिनय, प्लेट पेंटिंग स्पर्धा घेण्यात येणार आहे.
