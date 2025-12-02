''रोजगार निर्मिती गतिमानता'' पंधरवड्याचे जिल्ह्यात आयोजन
‘रोजगार निर्मिती गतिमानता
पंधरवड्या’चे जिल्ह्यात आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २ ः उद्योगमंत्री तसेच विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार ३ ते १७ डिसेंबर या कालावधीत ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना गतिमानता पंधरवडा’ जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्रीपाद दामले यांनी दिली.
जिल्ह्यात या पंधरा दिवसांमध्ये जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत जिल्ह्यामध्ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त प्रस्ताव गोळा करणे, ऑनलाईन अर्जप्रणालीद्वारे पोर्टलवर माहिती भरणे, देणे, प्रचार करणे आदी गोष्टी करण्यात येणार आहेत. या मोहिमेत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचे अर्ज हे निःशुल्क भरुन दिले जातील. जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यात बॅनर व ऑडिओच्या माध्यमातून या योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात येणार आहे. या योजनेतून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रस्ताव त्यांच्या कागदपत्रांसहित स्वीकारून त्यांची तात्काळ छाननी होणार असून, बॅंकेकडे अशी प्रकरणे लवकरात लवकर आणि प्राधान्याने मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न जिल्हा उद्योग केंद्र करणार आहे. यामध्ये बॅंकेकडून उपयोगीता प्रमाणपत्रे जमा करणे, बॅंकेत रखडलेली मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची प्रकरणे मार्गी लावणे हा मुख्य हेतू आहे. या पंधरवड्यामध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद येथे प्रचार व प्रसार करण्यात येणार आहे. संबंधित अधिकारी, उद्योग निरीक्षक हे त्या वाहनासोबत हजर राहून उपस्थितांना मार्गदर्शन करतील, त्यांचे अर्ज जागेवरच निःशुल्क भरून घेतील. तसेच त्यांच्या शंका व अडचणींचे निराकरण करतील. तरी, लाभार्थ्यांनी या जनजागृती मोहिमेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्र महाव्यवस्थापक यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
