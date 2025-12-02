देवरूख नगरपंचायतीत ७४.३३ टक्के मतदान
देवरूख नगरपंचायतीत ७४.३३ टक्के मतदान
उमेदवारांची धाकधूक वाढली ; मतदारांचा कल कोणाकडे?
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २ ः तालुक्यातील देवरूख नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आज शांततेमध्ये मतदान पार पडले. सायंकाळपर्यंत ७४.३३ टक्के मतदान झाले आहे. त्यात १० हजार ७८९ एकूण मतदारांपैकी ८ हजार २० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
देवरूख नगरपंचायत निवडणुकीसाठी सकाळी ७.३० वाजल्यापासून सुरुवात सुरळीतपणे मतदान सुरू झाले. सर्व १७ प्रभागात दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ६४.५५ टक्के इतके मतदान झालेले होते. त्यामुळे मतदानाचा टक्का वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. सकाळच्या सत्रात मतदानासाठी लोकांची गर्दी कमी होती. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये धाकधूक वाढलेले होती. महायुती विरूध्द महाविकास आघाडी अशी लढत याठिकाणी निश्चित झालेली आहे. देवरूखमध्ये एकूण मतदान १० हजार ९८९ असून त्यापैकी ८ हजार २० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. ७४.३३ टक्के मतदान झाले आहे. दुपारनंतर मतदानाला येणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत गेली. हा ओघ कायम राहून सायंकाळी मतदान संपल्यानंतर विक्रमी मतदान झाले आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवारांची धाकधूक वाढली असून देवरूखवासीयांचा कल कोणाकडे राहणार याबाबत तर्कवितर्क काढले जात आहेत.
