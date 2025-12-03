बुद्धीच्या खेळात विद्यार्थ्यांचा दमदार डाव
08222
बुद्धीच्या खेळात विद्यार्थ्यांचा दमदार डाव
खारेपाटण हायस्कूल; बुद्धिबळ स्पर्धेत शंभर जणांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ३ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा चेस सर्कलच्या मान्यतेने, खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ आयोजित व रोटरी क्लब ऑफ खारेपाटणच्या सौजन्याने जिल्हास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा खारेपाटण हायस्कूल येथे उत्साहात पार पडली. जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील सुमारे १०० विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
स्पर्धेचे मुख्य पंच श्रीकृष्ण आडेलकर यांनी काटेकोर निरीक्षणाखाली संपूर्ण स्पर्धा सुरळीत पार पाडली. सहाय्यक पंच म्हणून राजेंद्र तवटे, सुयोग धामापूरकर आणि प्रदीप देसाई यांनी काम पाहिले.
दरम्यान, सर्व विजेत्यांना रोख पारितोषिक आणि सन्मानचिन्हे देऊन गौरविले. तसेच अंडर-९, अंडर-११, अंडर-१४, अंडर-१७ आणि अंडर-१९ वयोगटांतील मुला-मुलींना मेडल व प्रमाणपत्रे देऊन सन्मानित करण्यात आले. या स्पर्धेस खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण लोकरे, उपाध्यक्ष भाऊ राणे, सचिव महेश कोळसुलकर, संचालक ए. डी. कांबळे, दिगंबर राऊत, रोटरी क्लब ऑफ खारेपाटणच्या खजिनदार सौ. सारिका महिंद्रे, प्रशालेचे प्राचार्य संजय सानप, पर्यवेक्षक संतोष राऊत उपस्थित होते. सहाय्यक शिक्षक किरसिंग पाडवी, संगप्पा गुरव यांचे विशेष सहकार्य लाभले. स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ व खारेपाटण हायस्कूल यांनी उत्तम नियोजन केले.
---
खुल्या गटातील निकाल असा
यथार्थ डांगी (प्रथम) सावंतवाडी, रुद्र मोबारकर (द्वितीय) वेंगुर्ले, वरद तवटे (तृतीय) कणकवली, वैभव राऊळ (सावंतवाडी), चेतन भोगटे (कणकवली), अन्वय सापळे (वेंगुर्ले), दुर्वांक मलबारी (वेंगुर्ले), तनिष्का आडेलकर (कणकवली), सौरभ धारगळकर (वेंगुर्ले), पुष्कर केळुसकर (सावंतवाडी).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.