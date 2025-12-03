-स्पर्धा परीक्षेच्या टप्यावर सह्याद्रीची ऐतिहासिक पायरी
मुलांना शाळेतच स्पर्धा परीक्षेची माहिती द्या
शेखर निकम ः सह्याद्री कॉम्पिटिटिव्ह अॅकॅडमीचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. ३ ः शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची माहिती मिळाली पाहिजे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा आणि स्पर्धेत टिकून राहता यावे यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने ‘सह्याद्री कॉम्पिटिटिव्ह अॅकॅडमी’ने नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे, असे आमदार शेखर निकम यांनी सांगितले.
सह्याद्री शिक्षणसंस्थेअंतर्गत कार्यरत सह्याद्री कॉम्पिटिटिव्ह अॅकॅडमीमार्फत पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेची पूर्वतयारी चौथी व सातवीमध्ये करण्यासाठी तयार केलेल्या इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या मार्गदर्शक अभ्यासक्रम पुस्तकांच्या अनावरणप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी अॅकॅडमीचे अध्यक्ष अनिरुद्ध निकम यांनी मार्गदर्शक पुस्तकांची वैशिष्ट्ये उपस्थितांना सांगितली. शिष्यवृत्ती परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या विचारशक्ती, भाषिक कौशल्य, गणितीय क्षमता, तार्किक विचार आणि सृजनशीलता सिद्ध करणारी महत्त्वाची पायरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. सह्याद्री शिक्षणसंस्थेच्या ६८व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमावेळी सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे ज्येष्ठ संचालक मारुतीराव घाग, शांताराम खानविलकर, मानसिंग महाडीक, उद्योजक प्रशांत निकम आदी उपस्थित होते.
