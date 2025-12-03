निकम विद्यालयाच्या ५ धावपटूंचे यश
चिपळूण ः हाफ मॅरेथॉन २०२५ स्पर्धेतील सावर्डे विद्यालयाचे विजेते स्पर्धक सोबत आमदार शेखर निकम व मार्गदर्शक शिक्षक.
चिपळूणमधील हाफ मॅरेथॉनमध्ये
निकम विद्यालयाच्या खेळाडूंचे यश
सावर्डे, ता. ३ ः चिपळूण येथील संघर्ष क्रीडा मंडळातर्फे प्लास्टिकमुक्तीचा संदेश देण्यासाठी आयोजित राज्यस्तरीय चिपळूण हाफ मॅरेथॉन २०२५ स्पर्धेत सावर्डे येथील गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या पाच धावपटूंनी विजेतेपद पटकावले.
चिपळूणमधील या मॅरेथॉनचे उद्घाटन चिपळूण-संगमेश्वर मतदार संघाचे आमदार शेखर निकम यांच्या हस्ते ध्वज दाखवून झाले. पाच गटांमध्ये विभागलेल्या या स्पर्धेमध्ये राज्यभरातील स्पर्धक सहभागी झाले होते. यामध्ये सावर्डे विद्यालयातील ६४ विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत भाग घेतला. त्यापैकी पाच धावपटूंनी विजेतेपद मिळवत सावर्डे विद्यालयाचा गौरव वाढवला. विजेत्यांमध्ये १४ वर्षे मुली गट (५ किमी) : इच्छा राजभर (प्रथम), १४ वर्षे मुले गट (५ किमी) : अर्णव सुर्वे (प्रथम), १६ वर्षे मुली गट : हमेरा सय्यद (प्रथम), १६ वर्षे मुली गट : वेदिका बामणे (द्वितीय), १७ वर्षे मुले गट : पृथ्वी राजभर (प्रथम) यांचा समावेश आहे. या धावपटूंना क्रीडाशिक्षक दादासाहेब पांढरे, रोहित गमरे आणि अमृत कडगावे यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले.
