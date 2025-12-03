स्ट्राँग रूमचा दरवाजा कमजोर, मतपेट्या सुरक्षित राहतील?
08256
स्ट्राँग रूमचा दरवाजा कमजोर, मतपेट्या सुरक्षित राहतील?
मालवणात ठाकरे, शिंदे सेन आक्रमक; कडक पोलिस बंदोबस्ताची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३ : शहरात काल (ता.२) मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सर्व मतदान केंद्रावरील मतपेट्या पालिकेतील स्ट्रॉंग रूममध्ये आणून ठेवल्या. मात्र, रात्री ठाकरे शिवसेना व शिंदे शिवसेना उमेदवार व पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेत दाखल होत स्ट्राँग रूम योग्य नसल्याचा आरोप करत मतपेट्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
स्ट्राँग रूमचा दरवाजाच कमजोर असून मतपेट्या सुरक्षित राहणारं का? असा प्रश्न उपस्थितांनी करत दरवाजा चांगला लावण्यात यावा, पोलिस बंदोबस्त चोख ठेवावा, स्ट्रॉंग रूममध्ये लावलेल्या सीसीटीव्हीचे प्रक्षेपण पाहण्यासाठी पालिकेच्या प्रवेश हॉलमध्ये स्क्रीन लावून उमेदवार व प्रतिनिधींनाही स्ट्रॉंग रूमवर लक्ष ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशा मागण्या यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी सूर्यकांत पाटील यांच्याकडे करण्यात आली.
दरम्यान, मतपेट्यांसाठी आवश्यक बंदोबस्त असून मागणीनुसार अधिक सुरक्षेसाठी पोलिस विभागाशी चर्चा करून योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी पाटील यांनी आश्वस्त केले. येथील पालिका निवडणुकीसाठी काल शांततेत मतदान पार पडले. मतदानानंतर सर्व केंद्रावरील इव्हीएम मशीन पेट्यांमध्ये भरुन पोलिस बंदोबस्तात पालिकेतील स्ट्राँग रूममध्ये आणल्या. याबाबतची कार्यवाही रात्रीपर्यंत सुरू होती. रात्री दहाच्या सुमारास शिंदे शिवसेना व ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आणि पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेत धाव घेत स्ट्राँग रूमच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह व्यक्त केले. रूमचा दरवाजा प्लायवूडचा असून तो हलत आहे, त्याला कुलूपही छोटेसे आहे, असे सांगितले. तसेच २१ डिसेंबरला मतमोजणी होणार असल्याने इतके दिवस मतपेट्या सुरक्षित राहणार का? मत मोजणीला अजुन १९ दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
---
कार्यवाहीचे पोलिसांचे आश्वासन
यावेळी पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांनी नगरपालिकेत दाखल होत उपस्थितांशी चर्चा केली. यानंतर उमेदवारांतर्फे निवडणूक निर्णय अधिकारी पाटील यांना निवेदन दिले. स्ट्राँग रूमचा दरवाजा चांगला लावावा, पोलिस बंदोबस्त चोख ठेवावा, तसेच स्ट्राँग रूममध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे प्रक्षेपण पाहण्यासाठी पालिकेच्या प्रवेश हॉलमध्ये स्क्रीन लावावी आणि त्याद्वारे उमेदवार व प्रतिनिधी यांनाही स्ट्रॉंग रूमवर लक्ष ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशा मागण्या केली. याबाबत पोलिस विभागाशी चर्चा करून योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन श्री. पाटील यांनी दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.