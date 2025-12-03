मैत्रीचे अतुट नातं ३८ वर्षांनीही घट्ट
सातार्डा हायस्कूलच्या माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ३ ः सातार्डा महात्मा गांधी विद्या मंदिर हायस्कूलच्या माजी विद्यार्थ्यांची दहावी बॅचची (१९८७-८८) तब्बल ३८ वर्षानंतर स्नेहभेट घडून आली. आपल्या शाळा, गुरुजनांविषयी आदर भाव व्यक्त करत आपली मैत्रीचे अतुट नातं घट्ट करण्यासाठी या स्नेहमेळाव्याचे आयोजन केल्याचे उपस्थित माजी विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
स्नेहमेळाव्यात प्रथम उपस्थित विद्यार्थ्यांचे स्वागत करून सरस्वती मातेच्या प्रतिमेस पुष्पहार घालून दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात केली. माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेतील आठवणी जाग्या करत आपली मनोगते व्यक्त करून शाळा, गुरुजनांविषयी आपुलकी व्यक्त करत पुढील काळात शाळेच्या वाटचालीसाठी, प्रगतीसाठी सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी प्रशालेचे मुख्याध्यापक प्रशांत सावंत, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते. प्रथमच तब्बल ३८ वर्षांनी प्रशालेत भेट झाल्याने सर्वच माजी विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य दिसत होते. यावेळी माजी विद्यार्थ्यातर्फे प्रशाळेला भेटवस्तू देण्यात आली. यावेळी राजन हळदणकर, शरद चोडणकर, शुभांगी कवठणकर, विनोद कवठणकर, प्रशांत कवठणकर, प्रमोद कवठणकर, उल्हास कवठणकर, तुळशीदास मेस्त्री, शोभा रेडकर, गुलाबी रेडकर, वंदना धुपकर, संतोष सातार्डेकर आदी उपस्थित होते. शिक्षक सुभाष नाईक यांनी प्रस्तावना केली. शरद चोडणकर यांनी आभार मानले.
