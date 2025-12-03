क्राईम
हातभट्टीची दारू
विकणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील खंडाळा ते चाफेरी जाणाऱ्या रस्त्यावर रिंगीचा फाटा येथे पोलिसांनी हातभट्टी दारू विक्रीवर कारवाई केली. या कारवाईत ८२० रुपयांची ८ लिटर दारू जप्त केली. जयगड पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. विजय भिकू गुरव (वय ४४, रा. चाफेरी गुरववाडी, रत्नागिरी) असे संशयित दारू विक्री करणाऱ्याचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता.२) सायंकाळी निदर्शनास आली. याबाबत पोलिस हेडकॉन्स्टेबल संतोष शिंदे यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
बेशुद्धावस्थेतील
वृद्धाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः बेशुद्धावस्थेतील वृद्धाला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. शिरीषकुमार चंद्रहास प्रभू (वय ६५, रा. मारूतीमंदिर रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. १) रात्री घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभू हे घरी असताना बसल्या जागी बेशुद्ध झाले. तत्काळ त्यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.
गणपतीपुळेत पर्यटकाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः तालुक्यातील श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे येथील एका हॉटेलवर उतरलेला पर्यटक पोटदुखीने आजारी झाला. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी त्यांना सीपीआर कोल्हापूर येथे दाखल केले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. चंद्रकांत मधुकर आठवले (वय ५३, रा. २५ दिव्यज्योती सीएचएस शास्त्रीनगर रोड, नं. २ गोरेगाव-मुंबई) असे मृत पर्यटकाचे नाव आहे. ही घटना २० नोव्हेंबरला घडली. जयगड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
गावडेआंबेरेत दारू
विक्रीवर छापा
पावस ः तालुक्यातील कापुसतळी गावडे-आंबेरे येथे विनापरवाना हातभट्टीची दारू विक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत २ हजार २० रुपयांची २० लिटर दारू जप्त केली. पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गंगाराम धकटू गोरे (वय ७४, रा. हर्चे गोरेवाडी, रत्नागिरी, सध्या रा. कापुसतळी, गावडेआंबेरे) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी कापुसतळे गावडेआंबेरे येथे निदर्शनास आली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत संशयितांकडे विनापरवाना २ हजार रुपयांची २० लिटर दारू सापडली. या प्रकरणी पोलिस हवालदार महेश कुबडे यांनी पूर्णगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
