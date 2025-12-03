सिंधुदुर्गनगरीत सोमवारपासून राज्यस्तर शालेय कुस्ती स्पर्धा
सिंधुदुर्गनगरीत सोमवारपासून
राज्यस्तर शालेय कुस्ती स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३ ः क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने २०२५-२६ या वर्षातील मुले व मुलींच्या राज्यस्तरीय शालेय कुस्ती (१४ वर्षांखालील मुले व मुली) स्पर्धा ८ ते ११ डिसेंबर या कालावधीमध्ये जिल्हा क्रीडा संकुल, सिंधुदुर्गनगरी (बॅडमिंटन हॉल) येथे आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी नीलिमा अडसूळ यांनी दिली. या स्पर्धेत विविध वजनगटात अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नागरपूर, नाशिक, पुणे असे महाराष्ट्रातील ८ विभागांतून सुमारे १६० खेळाडू व संघव्यवस्थापक, पंच असे एकूण २०० व्यक्ती उपस्थित राहणार आहे. जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत खेळाडू व संघव्यवस्थापक यांची निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
स्पर्धेचे उद्घाटन सोमवारी (ता. ८) सायंकाळी ४ वाजता बॅडमिंटन हॉल, जिल्हा क्रीडा संकुल, सिंधुदुर्गनगरी येथे होणार आहे. राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेतील सामन्यांचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.
''तक्रार समिती
स्थापन करा''
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३ ः शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियमानुसार महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणाचा हक्क मिळण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली आहेत. या अधिनियमान्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितीबरोबरच अंतर्गत जिल्हा स्तरावर स्थानिक तक्रार समिती गठित करण्याची तरतूद असून, या अधिनियमाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बापू शिणगारे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.