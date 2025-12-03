कुडाळ घनकचरा प्रकल्पासाठी आणखी २७ गुंठे जमीन मंजूर
08307
कुडाळ घनकचरा प्रकल्पासाठी
आणखी २७ गुंठे जमीन मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ ः कुडाळ नगरपंचायतीच्या घनकचरा प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी एमआयडीसी क्षेत्रातील २७ गुंठे जमीन एमआयडीसी प्रशासनाने मंजूर केली आहे. यासाठी आमदार नीलेश राणे यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. मंजूर जागेमुळे घनकचरा प्रकल्पाची अत्याधुनिक यंत्रणा येथे उभारण्यासाठी मदत मिळणार आहे.
कुडाळ नगरपंचायतीचा अत्याधुनिक घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी नगरपंचायतीने एमआयडीसीकडून यापूर्वी १८ गुंठे जमीन घेतली आहे; मात्र या प्रकल्पासाठी अजून २७ गुंठे जमिनीची आवश्यकता होती. जेणेकरून हा प्रकल्प अधिक चांगल्या प्रकारे राबवता येऊ शकेल. तसेच आधुनिक यंत्रसामग्री बसवता येईल. यासाठी गेले काही महिने प्रयत्न सुरू होते. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे आमदार राणे यांनी याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला होता. त्या पाठपुराव्याला आता यश आले आहे. या अत्याधुनिक घनकचरा प्रकल्पासाठी २७ गुंठे जमीन एमआयडीसी प्रशासनाने मंजूर केली आहे. पूर्वी १८ गुंठे आणि आता २७ गुंठे अशी ४५ गुंठे या प्रकल्पासाठी जागा एकाच ठिकाणी मिळाली आहे. हा प्रकल्प प्रदूषण आणि दुर्गंधीमुक्त केला जाणार आहे. तसेच या अत्याधुनिक प्रकल्पाची माहिती सुद्धा देण्यात येणार आहे, असे आमदार राणे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.