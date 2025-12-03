रेल्वे चालकांचे उपवास आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही कायम
मिरज : रेल्वेचालकांच्या रनिंग लॉबीसमोर चालकांनी ४८ तासांचे उपवास आंदोलन सुरू केले आहे. या दरम्यान ड्यूटीवर असणाऱ्या रेल्वेचालकांनी फक्त पाण्याचे सेवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रलंबित मागण्या ः सलग ४८ तास फक्त पाणी पिऊन चालविणार रेल्वे
मिरज, ता. ३ : भारतीय रेल्वे सेवेतील चालकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेले उपवास आंदोलन आज दुसऱ्या दिवशीही मिरज जंक्शनवर कायम राहिले. आंदोलनास मिरज रनिंग लॉबीतील रेल्वेचालक आणि सहाय्यक चालकांनी पाठिंबा दिला आहे. रेल्वेचालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी रेल्वे इंजिन चालकांची शिखर संघटना ऑल इंडिया लोको व रनिंग स्टाफ असोसिएशनच्या (आयलर्सा) संघटनेने ४८ तास फक्त पाणी पिऊन रेल्वेचालक सेवा बजावत आहेत.
मंगळवारी (ता. २) सकाळी १० पासून पुढील ४८ तास आंदोलन सुरू असणार आहे. दरम्यान, या आंदोलनात देशभरात रेल्वेचालकांच्या रिक्त पदांची भरती करावी, यांसह १ जानेवारी २०२४ पासून अन्य विभागांतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे चालकांचे भत्ते वाढवावेत. भत्त्यांवर कोणताही कर लागू करू नये. आठवड्यात दोन रात्र ड्यूटी असताना चार ड्यूट्या लावल्या जातात. आठ तासांची सलग ड्यूटी अनिवार्य असताना अधिक ड्यूटी लावू नये. ३० तासांची विश्रांती असताना फक्त १६ तासांची विश्रांती दिली जाते. सुटीचे तास वाढवावेत. ३६ तासांत मुख्यालयात परत यावे यांसह अन्य मागण्यांसाठी चालकांकडून आंदोलन सुरू आहे. रनिंग लॉबीसमोर सुरू असलेल्या उपवास आंदोलनास मिरज जंक्शनमधील १३३ रेल्वेचालक आंदोलकांनी पाठिंबा दिला आहे. देशभरात रेल्वेचालकांची नव्याने भरती करून नियमानुसार ड्यूटी देण्याची मागणी प्रामुख्याने लावू धरली आहे. सध्याच्या चालकांना अतिरिक्त ताण दिला जात आहे. तसेच पुरेशी सुटी नसते, त्यामुळे विश्रांती मिळत नाही. परिणामी, शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आंदोलकांचे मत आहे.
