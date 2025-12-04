- rat४p२.jpg-
रत्नागिरी ः अन्वयी कदम हिचे अभिनंदन करताना सेंट थॉमस स्कूलचे व्यवस्थापक फादर थॉमस, मुख्याध्यापक फादर जॉर्ज आणि राहुल कळंबटे.
अन्वयी कदम हिला बालचित्रकार पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ ः राज्यस्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकध्येय (नाशिक) संस्थेतर्फे बालदिनानिमित्त बालचित्रकार पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यातून अन्वयी कदम हिला बालचित्रकार पुरस्कार जाहीर झाला.
बालदिनानिमित्त घेण्यात आलेला चित्रकला स्पर्धेतही अन्वयीने प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. ती सेंट थॉमस स्कूलची विद्यार्थिनी असून, दहावीमध्ये शिकत आहे. मधुकर गायदर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा संपन्न झाली. अन्वयी चित्रकलेबरोबरच नृत्य, निवेदन आणि गायन कलाप्रकारातही पारंगत आहे. अभ्यासातील हुशारी सांभाळत इतर कलांनाही जोपासणाऱ्या अन्वयीला इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा आहे. प्रसिद्ध चित्रकार व रांगोळीकार आणि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेले राहुल कळंबटे यांचे अन्वयीला मोलाचे मार्गदर्शन लाभत आहे. तिचे वडील अमित कदम व आई अनन्या कदम यांनी शिक्षकध्येय संस्थेचे आभार मानले.
