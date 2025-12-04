राजापूरमध्ये भगवा फडकेल
लांजा, राजापूरमध्ये भगवा फडकेल
किरण सामंत ः एकत्रित मेहनतीचे फळ मिळेल
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ४ ः नगरपंचायतीची निवडणूक पार पडली. लांजा आणि राजापूर नगरपंचायतीवर भगवा फडकेल, असा विश्वास आमदार किरण सामंत यांनी व्यक्त केला.
ते म्हणाले, राजापूर पालिकेच्या निवडणुकीत विरोधकांकडून अपप्रचार केला जात होता; परंतु त्या अपप्रचाराला बळी न पडता मतदार फक्त विकासालाच प्राधान्य देतील, असा विश्वास आहे. मतदान चांगले झाले आहे. त्यामुळे लांजा, राजापूरमध्ये यश निश्चित मिळेल. ज्या दिवशी आमदार झालो होतो त्याच दिवशी ठरवले होते की, कोणत्याही परिस्थितीत राजापूर पालिकेवर भगवा फडकवायचाच. त्याच विश्वासाने काम केले. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. लांजा शहरांमध्ये कधी नव्हे तेवढा मतदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला आहे. विरोधकांचा कुठेच प्रभाव दिसलेला नाही. शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी यांनी एकत्रित केलेली मेहनत आणि मतदारांनी दाखवलेला विश्वास याचे फळ मतमोजणीच्या दिवशी पाहायला मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
