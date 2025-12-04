नगरपालिका दवाखाना तत्काळ सुरू करा
खेड नगरपालिका दवाखाना सुरू करा
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; मोरे यांचा जनआंदोलनाचा इशारा
खेड, ता. ४ : येथील नगरपालिकेचा दवाखाना गेली दहा वर्षे बंद आहे. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत आरोग्यसेवांपासून वंचित राहावे लागत आहे. हा दवाखाना तातडीने सुरू करावा आणि तिथे आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी खेड येथील मंगेश मोरे यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, खेड येथील पालिकेचा दवाखाना बंद असल्यामुळे परिसरातील अनेक रुग्णांना खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. कोविड काळात सुरू केलेल्या तात्पुरत्या आरोग्यसेवा कालांतराने बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. खेड येथील दवाखान्यात आवश्यक वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही नेमणूक तातडीने करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
राज्यशासनाने नागरिकांच्या दारापर्यंत प्राथमिक आरोग्यसेवा पोहोचवण्याचे धोरण तयार केले आहे. त्याला अनुसरून खेडमधील दवाखाना बंद असल्यामुळे आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनेकांना जीवितहानीसारखे गंभीर परिणाम सहन करावे लागत आहेत. याबाबत ८ डिसेंबरपर्यंत ठोस निर्णय झाला नाही तर जनआंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या निवेदनाची प्रत आरोग्यमंत्री, आमदार, खासदार, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच पोलिस निरीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत.
सामान्यांना भुर्दंड
ताप, सर्दीसह किरकोळ आजारासाठी खासगी रुग्णालयात अव्वाच्यासव्वा शुल्क सामान्य रुग्णांना द्यावे लागते. शासकीय दवाखाना सुरू झाला तर त्याचा लाभ सामान्यांना होईल. आरोग्ययंत्रणेकडे प्रशासनच नव्हे तर लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष होत आहे.
