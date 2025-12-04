सरदार धुळप समाधी स्थळाची ''गडकिल्ले संवर्धन''तर्फे स्वच्छता
विजयदुर्ग ः समाधीस्थळाची स्वच्छता करताना दुर्गसेवक.
सरदार धुळप समाधी स्थळाची
‘गडकिल्ले संवर्धन’तर्फे स्वच्छता
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ४ : गडकिल्ले संवर्धन संस्था महाराष्ट्र कोकण विभाग यांच्या वतीने किल्ले विजयदुर्ग वेशीवर असलेली सरदार आनंदराव धुळप यांच्या समाधीस्थळाची स्वच्छता करण्यात आली. या मोहिमेची सुरुवात सरदार आनंदराव धुळप यांचे वंशज रघुनाथराव धुळप यांच्या हस्ते पूजा करून करण्यात आली. यावेळी समाधीवर वाढलेली झाडेझुडपे काढून आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करण्यात आला.
मराठ्यांचे हे प्रेरणास्थान असल्याने मनाला शक्ती, उर्जा देणाऱ्या अशा वास्तूंचे जतन, संवर्धन, संरक्षण झाले पाहिजे. ज्यामुळे पुढील येणाऱ्या पिढीला हा इतिहास समजू शकेल व या इतिहासामधून प्रेरणा भेटेल, याच भावनेतून विविध गडकिल्ल्यांवर जाऊन अशा विविध स्वच्छता मोहिमा राबण्याचे काम सातत्याने करत असल्याचे संस्थेतर्फे सांगण्यात आले.
या मोहिमेचे आयोजन अध्यक्ष शुभम रानम, संपर्क प्रमुख विकास तोरसकर, अभिजित तिर्लोटकर यानी केले. अनिरुद्ध तिर्लोटकर, अविनाश मोरे, प्रशांत गुरव, अभिषेक गुरव, शैलेश तिर्लोटकर, किशोर ठुकरुल, रामदास घारकर, प्रथमेश कोळसुमकर, मनोहर कोळसुमकर, रोहित गुरव, आदित्य गुरव आदी दुर्गसेवकांनी सहभाग घेतला. या मोहिमेला गौरव मणचेकर यांचे सहकार्य मिळाले.
