सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाला ''ओव्हरऑल चॅम्पियनशिप''
swt412.jpg
08419
मुंबईः चॅम्पियनशिप पुरस्कार डॉ. सुमेधा नाईक यांना मुंबई विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांनी प्रदान केले.
सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाला
‘ओव्हरऑल चॅम्पियनशिप’
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ४ : मुंबई विद्यापीठाच्या आविष्कार संशोधन स्पर्धा २०२४-२५ मध्ये स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाने झोन क्रमांक ९ विभागीय पातळीवरील ओव्हरऑल चॅम्पियनशिप पटकावली. मुंबई विद्यापीठाच्या सर कावसजी जहांगीर दीक्षांत सभागृहात नुकत्याच झालेल्या समारंभात हा पुरस्कार महाविद्यालयाच्या वतीने आविष्कार समन्वयक प्रा. डॉ. सुमेधा नाईक यांनी स्वीकारला.
या कार्यक्रमात मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी व प्र. कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांच्या हस्ते २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन्ही शैक्षणिक वर्षांतील आविष्कार स्पर्धेतील झोनल, विद्यापीठ, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विजेत्यांचा सन्मान करण्यात आला. डॉ. नाईक यांनी, विद्यार्थ्यांचा उल्लेखनीय सहभाग, प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन, जिल्हा समन्वयक डॉ. सिरसट व सहसमन्वयक डॉ. उमेश पवार यांचे प्रयत्न तसेच महाविद्यालयाचे प्राचार्य शिवराम ठाकूर यामुळे हे यश संपादन करता आले, असे सांगितले.
प्रा. कैलास राबते, कृ. सी. देसाई शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष साईनाथ चव्हाण, सचिव चंद्रशेखर कुशे, महाविद्यालय समिती अध्यक्ष ॲड. समीर गवाणकर व संस्था पदाधिकाऱ्यांनी सर्व विद्यार्थी व शिक्षकांचे अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.