दत्तजयंती
रत्नागिरी : शहरातील घुडेवठार येथील सुप्रसिद्ध असलेले एकमुखी दत्त मंदिरामध्ये दत्तजयंती उत्सव सुरू आहे. पहिल्या छायाचित्रात भजन करताना भक्तगण आणि दुसऱ्या छायाचित्रात दत्तजयंतीनिमित्त सजवलेली एकमुखी दत्ताची मूर्ती. (छाया : संतोष नलावडे, रत्नागिरी)
