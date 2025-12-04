व्यायाम शाळा इमारतीचे खारेपाटण येथे भूमिपूजन
swt424.jpg
08467
खारेपाटण ः येथे व्यायामशाळा इमारतीचे भूमिपूजन श्रीफळ फोडून भूमिपूजन करताना माजी सरपंच रामकांत राऊत. बाजूला रवींद्र जठार, सरपंच सौ. प्राची ईसवलकर, उपसरपंच महेंद्र गुरव.
व्यायाम शाळा इमारतीचे
खारेपाटण येथे भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ४ ः क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने खारेपाटण गावासाठी व्यायाम शाळा इमारत बांधणीसाठी १ लाख निधी मंजूर झाला. या इमारतीचे भूमिपूजन खारेपाटण रामेश्वर नगर येथे गावचे माजी सरपंच व भाजप पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते रमाकांत राऊत यांच्या हस्ते श्रीफळ फोडून करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे माजी वित्त व बांधकाम सभापती रवींद्र उर्फ बाळा जठार, माजी पंचायत समिती सदस्य तृप्ती माळवदे, खारेपाटण सरपंच प्राची ईसवलकर, उपसरपंच महेंद्र गुरव, ग्रामपंचायत सदस्य सुधाकर ढेकणे, जयदीप देसाई, मनाली होणाळे, दक्षता सुतार, खारेपाटण पतसंस्थेचे संचालक संतोष पाटणकर, राजेंद्र वरूणकर, खारेपाटण सोसायटीचे संचालक विजय देसाई,श्री इस्माईल मुकादम, श्री मोहन पगारे,सौ उज्ज्वला चिके, भाजप कार्यकर्ते श्री किशोर माळवदे, शेखर शिंदे,श्री शामशुद्दीन काझी श्री देवानंद ईसवलकर,श्री शेखर कांबळी तसेच ग्रामस्थ श्री वसीम मुकादम आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. व्यायाम शाळेसाठी आवश्यक असणारी आधुनिक साधने दुसऱ्या टप्प्यात बसविण्यात येणार असल्याची माहिती खारेपाटण ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.