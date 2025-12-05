मळेवाड रस्त्यावरील खड्डे तत्काळ बुजविण्याची मागणी
मळेवाड रस्त्यावरील खड्डे
तत्काळ बुजविण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ५ ः मळेवाड जकात नाका व मळेवाड ते आजगाव सावरदेवपर्यंतचा रस्ता हा खडी, डांबरीकरण करून खड्डेमुक्त करण्यात आला होता; मात्र पावसामुळे डांबरीकरण खराब होऊन मळेवाड जकातनाका येथील उतारावर कोंडुरेकडे जाणारा रस्ता तसेच मळेवाड पूल, सावळवाडी येथील रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. यामुळे अपघात घडत असून या रस्त्याची तत्काळ दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ व वाहनधारकांतून केली जात आहे.
सामाजिक बांधिलकी म्हणून येथील स्थानिकांनी या रस्त्यावर वारंवार अपघात घडत असल्यामुळे हे खड्डे बुजविण्याचे प्रयत्न केले; मात्र रस्त्यावरील डांबरीकरण व खडीकरण बहुतांश खराब होऊन त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे. संबंधित विभाग व ठेकदाराने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता पाऊस गेल्यामुळे खड्डे तत्काळ बुजवून रस्ता सुस्थितीत करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
