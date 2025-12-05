गिनीज बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये इरा जोशीचे नाव
इरा जोशी
‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड’मध्ये
दहा वर्षाच्या इरा जोशीचे नाव
संगमेश्वर, ता. ५ ः मुंबईतील जोगेश्वरी-मसाजवाडी येथील १० वर्षांच्या चिमुकल्या इरा जोशी हिने एका मिनिटात (हुलाहूप घुमाव) पायात१७३ वेळा रिंग फिरवण्याचा विक्रम करत आपले नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये नोंदवले. संगमेश्वर येथील ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश सप्रे यांची इरा नात आहे.
पवई येथील एस. एम. शेट्टी इंटरनॅशनल स्कूलची ती विद्यार्थिनी आहे. ती कोविडकाळापासून हुलाहूप हा खेळ ऑनलाईन पाहून शिकली. तिला चेन्नई येथील चेन्नई हुपर ट्रेनिंग अॅकॅडमी यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्या अॅकॅडमीच्या मार्गदर्शनाखाली चेन्नई येथे झालेल्या स्पर्धेत सहभागी होत तिने या विक्रमाला गवसणी घालत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये आपले नाव कोरले. ती जोगेश्वरी येथील प्रसिद्ध व्यावसायिक सुभाष सप्रे (वडेवाले) व पत्रकार सुरेश सप्रे यांची नात आहे. तिने मिळवलेल्या यशाबद्दल तिचे खासदार रवींद्र वायकर, मनीषा वायकर, विक्रोळी आमदार सुनील राऊत, ज्येष्ठ कामगार नेते बाबा कदम यांनी अभिनंदन केले.
