आरवली-भोसलेवाडीतील विद्युत खांब धोकादायक
आरवली-भोसलेवाडीतील
विद्युतखांब धोकादायक
संगमेश्वर, ता. ५ ः तालुक्यातील आरवली-भोसलेवाडी येथील घरानजीक असलेला विद्युतखांब गंजला असून, धोकादायक झाला आहे. त्यामुळे या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना धोका निर्माण झाला आहे. या भागात ६० ते ७० घरे असून, येथे ३०० ते ४०० लोकसंख्या असलेली वाडी आहे. गंजलेला खांब पडल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते; परंतु, महावितरण कंपनी या ठिकाणी नवीन खांब उभारणीसाठी कानाडोळा करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ व राजेंद्र भोसले गावकर यांनी केला आहे.
हा खांब बदलण्याबाबत महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता गवंडी यांना सूचना केल्या आहेत व पत्रव्यवहारही केलेला आहे; मात्र याबाबत महावितरणचे अधिकारी कधी जागे होणार, असा सवाल राजेंद्र भोसले यांनी व्यक्त केला. विद्युतखांब तत्काळ बदलून नवीन न उभारल्यास महावितरणविरोधात २६ जानेवारीला आंदोलन छेडण्याचा इशारा गावकर राजेंद्र भोसले यांनी दिला आहे.
