मडुरा येथे आज माऊली जत्रोत्सव

बांदा ः मडुरा ग्रामदैवत श्री देवी माऊली देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता. ६) होत आहे. यानिमित्ताने सकाळी श्री देवी माऊलीची पूजाअर्चा, अभिषेक, त्यानंतर देवीची ओटी भरणे, नवस बोलणे-फेडणे आदी कार्यक्रमांना सुरुवात होईल. रात्री पालखी प्रदक्षिणा आणि मध्यरात्री आजगावकर दशावतार मंडळाचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. सर्व भाविकांनी जत्रोत्सवाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री देवी माऊली देवस्थान समिती व ग्रामस्थांनी केले आहे.
बांदा ः इन्सुलीचे ग्रामदैवत श्री देवी माऊली देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता. ६) होणार आहे. या निमित्ताने सकाळी श्री देवी माऊलीची पूजाअर्चा, त्यानंतर ओटी भरणे, नवस बोलणे-फेडणे कार्यक्रम होणार आहे. दुपारी मान्यवरांच्या हस्ते श्री देवी माऊली दिनदर्शिकेचे प्रकाशन होणार आहे. रात्री पालखी प्रदक्षिणेनंतर कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळाचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. सर्व भाविकांनी व ग्रामस्थांनी या जत्रोत्सवाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन देवस्थान समिती अध्यक्ष व ग्रामस्थांनी केले आहे.
